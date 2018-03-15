Фигурантам по делу ОПГ «Четыре брата» сняли один пункт обвинения

На скамье подсудимых находятся 26 человек.

В Актобе суд рассмотрел все эпизоды по делу об организованной преступной группировке, занимавшейся хищением нефти. Суд убрал одно обвинение, предъявленное Еркину Избасару и Калдымурату Картжану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В областном специализированном суде по уголовным делам сегодня были приняты ходатайства и просьбы от стороны защиты, обвинения и подсудимых.

На сегодня рассмотрены все эпизоды по делу обвиняемых в организации организованно преступной группировки, хищении нефти, ее незаконной реализации. Сегодня прокуроры убрали из обвинения Еркина Избасара и Калдымурата Картжана пункт о неподчинению представителю власти. Так как в 2017 году были внесены изменения в Уголовный кодекс РК.

«Ранее Еркин Избасар в декабре 2016 года в изоляторе временного содержания отказался сдавать отпечатки пальцев, за что ему было предъявлено обвинение в неподчинении представителю власти. А подсудимый Калдымурат Картжан в январе 2017 года оказал сопротивление представителям власти при задержании. В ходе главных судебных разбирательств поступило ходатайство с просьбой убрать этот пункт обвинения. Так как были внесены изменения в Уголовный кодекс РК - было принято решение о приостановлении этого пункта обвинения», - отметил судья Ахметкали Молдагалиев.

Напомним, в Актобе проходит судебный процесс делу ОПГ «Четыре брата». На скамье подсудимых находятся 26 человек. Предполагаемый главарь группировки Еркин Избасар и другие обвиняются по нескольким статьям, в том числе за незаконную транспортировку, реализацию, хранение нефти и нефтепродуктов и создание и руководство организованной преступной группой, а также по другим статьям, относящимся к категории тяжких и особо тяжких правонарушений.

Автор: Алтынай Сағындықова

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