Поправки в закон о религии не ограничивают базовые права госслужащих - религиовед

Предлагаемые ограничения не будут распространяться на госслужащих во вне рабочее время.

Заместитель председателя Комитета по делам религий МДРГО РК, религиовед Балгабек Мырзаев считает, что дополнительные ограничения, предлагаемые МДРГО, направлены на приведение в соотвествие норм действующего законодательства, а также на недопущение принятия решений и совершения действий с использованием религии и религиозных воззрений, заведомо способных дезорганизовать деятельность государственных органов, нарушить их бесперебойное функционирование, сообщает Zakon.kz.

В проекте Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений», разработанном Министерством по делам религий и гражданского общества РК, предлагается ограничение прав государственного служащего во время пребывания на государственной службе, а не установление в качестве требования для поступления на государственную службу, как ошибочно думают и высказываются в СМИ и соцсетях.

Согласно пункту 1 статьи 1 Конституции РК, Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

Пункт 1 статьи 39 Конституции РК, гласит, что «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения».

В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Конституции РК, граждане республики имеют равное право на доступ к государственной службе. Требования, предъявляемые к кандидату на должность государственного служащего, обусловливаются только характером должностных обязанностей и устанавливаются законом.

Исходя из указанных конституционных норм, в действующем законодательстве закреплен ряд ограничений, связанных с пребыванием на государственной службе.

Согласно подпункту 12) статьи 1 Закона «О государственной службе Республики Казахстан», государственный служащий, занимающий в установленном законодательством порядке оплачиваемую из республиканского или местных бюджетов либо из средств Национального Банка РК государственную должность в государственном органе и осуществляющий должностные полномочия в целях реализации задач и функций государства.

В соответствии со статьей 8 того же закона о государственной службе, статус государственного служащего включает общие права, свободы и обязанности государственного служащего как гражданина Республики Казахстан с ограничениями, установленными законами РК, связанными с пребыванием на государственной службе, а также права, обязанности и ответственность, обусловленные особенностями государственной службы.

Государственные служащие согласно Закону «О государственной службе Республики Казахстан», обязаны:

- соблюдать Конституцию и законодательство Республики Казахстан (пп. 1) ст. 10);

- осуществлять функции в соответствии со своими должностными полномочиями (пп. 4) ст. 10);

- при осуществлении должностных полномочий быть беспристрастными и независимыми от деятельности политических партий, общественных и религиозных объединений (пп. 5) ст. 10).

Кроме того, согласно пункту 6 Этического кодекса государственных служащих РК, утвержденного Указом Президента, государственные служащие не должны использовать служебное положение и связанные с ним возможности в интересах общественных и религиозных объединений, других некоммерческих организаций, в том числе для пропаганды своего отношения к ним. Государственные служащие, в том числе занимающие руководящие должности, не могут открыто демонстрировать свои религиозные убеждения в коллективе, принуждать подчиненных служащих к участию в деятельности общественных и религиозных объединений, других некоммерческих организаций.

Таким образом, дополнительные ограничения, предлагаемые МДРГО, направлены на приведение в соответствие норм действующего законодательства, а также на недопущение принятия решений и совершения действий с использованием религии и религиозных воззрений, заведомо способных дезорганизовать деятельность государственных органов, нарушить их бесперебойное функционирование.

Предлагаемые ограничения не будут распространяться на государственных служащих во вне рабочее время, когда государственный служащий может беспрепятственно реализовывать свое конституционное право на свободу совести. При этом, согласно пункту 2 статьи 22 Конституции РК, осуществление права на свободу совести не должно обуславливать или ограничивать общечеловеческие и гражданские права и обязанности перед государством.

Таким образом, появляющаяся в последнее время информация о негативности мер ограничения по отношению к государственным служащим, является ошибочной, голословной, не имеющей правовой обоснованности и доказательственной базы.

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