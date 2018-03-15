Назарбаев открыл совещание на рабочей встрече глав государств Центральной Азии

Объединение потенциала наших государств выгодно для всех народов, проживающих здесь.

Нурсултан Назарбаев открыл совещание на рабочей встрече глав государств Центральной Азии, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что Казахстан всегда стремился к тесному экономическому сотрудничеству со всеми соседями и особенно странами ЦА, с которыми у республики «общая история, культура, миропонимание и мироощущение».

«Преимущество таких встреч для наших народов очевидно, - сказал президент. - Во-первых, объединение потенциала наших государств выгодно для всех народов, проживающих здесь. Во-вторых, увеличение объемов внутри региональной торговли. Мы имеем «короткое плечо», перевозки и взаимодополняемые экономики - это выгодно».

В-третьих, как сказал президент Казахстана, укрепление региональной безопасности беспокоит все страны Центральной Азии. В-четвертых, сближение народов региона тесно связано исторически, этнически и культурно.

«В целом и мировая практика показывает, что это служит народам, при этом мне приятно констатировать, что в последнее время достигнут значительный прогресс в политическом сотрудничестве между нашими странами. Нам удалось наладить пятисторонний диалог между главами внешнеполитических ведомств. Данные консультации показали наличие общего стремления к диалогу, объединению усилий. Мне лично было, я уже говорил, очень приятно увидеть наших министров иностранных дел в Нью-Йорке, когда я председательствовал на Совете безопасности. Это была серьезная поддержка, и мы так должны поступать всегда - поддерживать друг друга», - отметил Назарбаев.

Он также обратил внимание на активизировавшиеся контакты между главами государств центрально-азиатского региона.

«С марта прошлого года все президенты региона провели встречи друг с другом. Я особо хочу подчеркнуть огромную работу по отношению к соседям, которую проделал Узбекистан. За короткий период «разморозил» многие накопившиеся проблемы последних 20 лет», - сказал глава Казахстана.

Помимо этого, Назарбаев отметил вклад нового президента Кыргызстана С. Жээнбекова, который также активизировал контакты с ближайшими соседями для решения застарелых вопросов и проблем.

«Также положительно оцениваю намерения президента Таджикистана Эмомали Рахманова привести в июне текущего года в Душанбе международную конференцию высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития». Думаю, что мы все поддержим», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана