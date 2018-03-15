Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном достиг двух миллиардов долларов

Состоялась встреча Назарбаева с президентом Шавкатом Мирзиёевым.

В рамках рабочей консультативной встречи глав государств Центральной Азии Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

Глава государства особо отметил роль Ш.Мирзиёева в развитии и укреплении двусторонних отношений.

- С Вашим приходом мы уже несколько раз встречались, и все о чем мы с Вами говорили, осуществляется и работает. За этот год Вы провели большую работу, наладили взаимоотношения с соседями, решили нерешаемые десятки лет вопросы. Я благодарен Вам за ту колоссальную работу, которую Вы проводите у себя в Узбекистане, и эта работа оказывает сильное влияние на все страны нашего региона, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул важный характер сегодняшней рабочей консультативной встречи, идею проведения которой предложил Президент Узбекистана.

- Мы сегодня встречаемся со всеми коллегами для того, чтобы обсуждать и решать наши экономические проблемы и повседневные вопросы. В этом году у нас ожидается много таких встреч: инициированная Вами встреча по Афганистану, проводимая туркменской стороной встреча по Аралу и другие мероприятия, - сказал Президент Казахстана.

В свою очередь Президент Узбекистана выразил признательность за возможность посетить Казахстан и поблагодарил Нурсултана Назарбаева за организованную в короткие сроки рабочую консультативную встречу глав государств Центральной Азии.

- Сегодня я хочу выразить благодарность за то, что Вы поддержали инициативу Узбекистана о проведении консультативной встречи. Нурсултан Абишевич, Вы с первых дней независимости всегда были сторонником интеграции и на всех встречах всегда говорили, что нужно объединяться, сотрудничать и общаться, - сказал Президент Узбекистана.

Ш.Мирзиёев также отметил политическую волю Президента Казахстана в решении актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

- Я искренне рад, что на сегодняшний день только железнодорожные перевозки увеличились на 44%, а в целом товарооборот между нашими странами достиг двух миллиардов долларов, и как мы с вами договаривались - доведем этот показатель до пяти миллиардов долларов, - сказал Президент Узбекистана.

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