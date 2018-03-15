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Путин рассказал, как лично принимал решение о штурме на Дубровке

Президент России подчеркнул, что в той ситуации другого варианта не было.

Фото : Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС15 марта 2018, 17:09

Президент РФ Владимир Путин рассказал детали того, как в 2002 году он принимал решение о штурме театрального центра на Дубровке, где террористы захватили в заложники зрителей мюзикла "Норд-Ост", передает ТАСС.

"Конечно, здесь не было другого варианта", - ответил он на вопрос о том, принимал ли он сам решение о штурме захваченного здания. "Никто, кроме меня, это решение принять не мог", - заявил президент в фильме Андрея Кондрашова "Путин", размещенном в социальных сетях.

"Уверен, что если бы ничего не делать, количество жертв было бы гораздо больше", - сказал президент.


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