В Актюбинской области снесут крупный химзавод

На эти цели предусмотрено 8 миллиардов тенге.

В Актюбинской области снесут самый крупный в Казахстане химический завод. Об этом на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций рассказал аким Алгинского района Нагымжан Алдияров, передает Zakon.kz.

«Проектно-сметная документация на 8 миллиардов тенге уже готова. Эти деньги предусмотрены на утилизацию остатков химических элементов на территории в 300 га бывшего завода. Тем самым мы решим несколько проблем. К примеру, химзавод расположен при въезде в Алгу и, конечно, портит облик районного центра. К тому же, решится вопрос и с неприятным запахом», - добавил районный аким.

После тотальной очистки территории на месте бывшего химзавода появится транспортно–логистический центр или возведут индустриальную зону.

"Расположение весьма удобное - рядом находятся железнодорожные пути и проходит трасса республиканского значения", - подытожил Алдияров.

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