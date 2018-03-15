Курс доллара составил 321 тенге

В обменниках доллар покупают/продают за 321,5-322,3 тенге, евро - за 398-400 тенге, рубль - за 5,64-5,68 тенге.

Завершилась дневная сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 321,85 тенге. По итогам обеих сессии доллар сложился на отметке 321,78 тенге. Минимальная стоимость составила 321,25 тенге, максимальная - 322,7 тенге. Суммарный объем торгов - 181,6 миллионов долларов. В торгах приняли участие 26 банков.

В обменниках доллар покупают/продают за 321,5-322,3 тенге, евро - за 398-400 тенге, рубль - за 5,64-5,68 тенге.

По состоянию на 17:12 по времени Астаны, стоимость нефти марки Brent составила 64,87 доллара за баррель.

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