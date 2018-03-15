Убийца оставил свой номер телефона на пакете с отрезанной головой

Убийство произошло еще в декабре прошлого года, однако вина мужчины была доказана лишь сейчас.

Житель Улан-Удэ, который убил и расчленил своего собутыльника, был найден благодаря тому, что случайно положил отрезанную голову мужчины в пакет со своим номером телефона, передает телеканал НТВ.

Убийство произошло еще в декабре прошлого года, однако вина мужчины была доказана лишь сейчас. По информации СУ СК по Республике Бурятия, 13 декабря в гости к 27-летнему мужчине пришел знакомый, с которым они стали распивать спиртные напитки. Во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой хозяин квартиры зарезал своего гостя.

Из сообщения СУ СК по Республике Бурятия: «Затем он вытащил тело потерпевшего на балкон, дождался, когда оно заледенеет и спустя неделю расчленил при помощи ножовки. Фрагменты злоумышленник разложил по пакетам, которые ночами выносил и выбрасывал в мусорные баки».

Вскоре прохожие нашли выброшенные части тела. Однако мужчина случайно упаковал голову убитого в пакет, на котором шариковой ручкой был написан его номер телефона. Следователи воспользовались такой невнимательностью преступника и легко вычислили личность и адрес проживания убийцы. Во время осмотра его квартиры там были обнаружены мешки и пакеты с недостающими фрагментами, которые мужчина не успел выбросить.

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