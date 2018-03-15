Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Убийца оставил свой номер телефона на пакете с отрезанной головой

Убийство произошло еще в декабре прошлого года, однако вина мужчины была доказана лишь сейчас.

Фото : buryatia.sledcom.ru15 марта 2018, 17:25

Житель Улан-Удэ, который убил и расчленил своего собутыльника, был найден благодаря тому, что случайно положил отрезанную голову мужчины в пакет со своим номером телефона, передает телеканал НТВ.

Убийство произошло еще в декабре прошлого года, однако вина мужчины была доказана лишь сейчас. По информации СУ СК по Республике Бурятия, 13 декабря в гости к 27-летнему мужчине пришел знакомый, с которым они стали распивать спиртные напитки. Во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой хозяин квартиры зарезал своего гостя.

Из сообщения СУ СК по Республике Бурятия: «Затем он вытащил тело потерпевшего на балкон, дождался, когда оно заледенеет и спустя неделю расчленил при помощи ножовки. Фрагменты злоумышленник разложил по пакетам, которые ночами выносил и выбрасывал в мусорные баки».

Вскоре прохожие нашли выброшенные части тела. Однако мужчина случайно упаковал голову убитого в пакет, на котором шариковой ручкой был написан его номер телефона. Следователи воспользовались такой невнимательностью преступника и легко вычислили личность и адрес проживания убийцы. Во время осмотра его квартиры там были обнаружены мешки и пакеты с недостающими фрагментами, которые мужчина не успел выбросить.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты