ЧП на шахте в Карагандинской области - ситуация стабилизировалась

В подземных работах задействовано 50 сотрудников шахты и около 20 спасателей.

Ситуация на шахте им. Костенко Карагандинской области стабилизировалась, процесс горения остановлен. Об этом сообщили в "АрселлорМиталл Темиртау", передает Zakon.kz.

"Этого результата удалось добиться за счет сокращения поступления воздуха на аварийный участок. В настоящее время производится установка взрывоустойчивых перемычек для полной изоляции очага возгорания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в подземных работах задействовано 50 сотрудников шахты им. Костенко и около 20 спасателей.

"Помимо взрывоустойчивых перемычек сотрудники профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы также установили две наблюдательные станции, позволяющие контролировать газовоздушную среду в месте аварии. Совместными усилиями специалистов ПВАСС и шахты им. Костенко для частичного затопления участка очага возгорания производится бурение технических скважин", - рассказали в компании.

Часть коллектива - 546 человек - была переведена на другие объекты угольного департамента. Еще 282 человека находятся в отпусках и на больничных.

Напомним, 10 марта на шахте им. Костенко на участке вентиляционной сбойки произошло возгорание. Начальником смены был незамедлительно введен план ликвидации аварии.

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