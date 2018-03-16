Убийство совладельца караоке-бара в Алматы: версия следствия и подсудимых

Обвиняемые не признают вины.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы идет суд по делу об убийстве совладельца караоке-бара Бека Турекеева. На очередном слушании был озвучен обвинительный акт и допрошены подозреваемые, передает Zakon.kz.

На скамье подсудимых девушка К., 1997 г.р., и двое парней Л. и Н., 1999 и 1998 г.р. Первым на слушании выступил гособвинитель, который зачитал обвинительный акт.

Согласно версии следствия, в ночь с 18 на 19 ноября 2017 года подсудимые присутствовали на дне рождения общего знакомого К.Т. в караоке-баре Astoria. Выйдя из зала в коридор, подсудимая стала свидетелем перепалки между ее другом Н. и Б.Турекеевым. Она вступила в перепалку, потом ушла в туалет. Выйдя оттуда, подсудимая увидела, как потерпевший Турекеев заходит в гостевую кабинку. Тогда девушка стала пинать по двери кабинки и оскорблять мужчину. Пришел администратор заведения и предупредил, что если она не успокоится, вызовут полицию. К. перестала так себя вести.

Далее приехал друг Турекеева, чтобы отвезти его домой. Потерпевший вышел из кабинки и, воспользовавшись моментом, подсудимая два раза ударила его по лицу, проследовала за ним на улицу и там кидала в сторону Турекеева камни. Он перед тем как уехать назвал подсудимой свое имя и возраст, и сказал, что они могут решить конфликт в другой день, когда она будет трезвая. На следующий день К. нашла Турекеева в VK и через К.Т. назначила ему встречу.

Встреча была назначена на 16 часов 20 ноября около Достык Плаза. Подсудимая пришла туда вместе с Л. и Н.

"20 ноября 2017 года Н. в группе лиц по предварительному сговору с Л., заранее целенаправленно придя в ТРЦ Достык Плаза, напротив главного входа, расположенного сторону пересечения улиц пр.Достык, угол ул.Жолдасбекова ... ...встретившись с Турекеевым, который на заранее оговоренную встречу прибыл один, пользуясь своим численным превосходством, спровоцировали драку, то есть избиение", - зачитал гособвинитель.

Л. ударил Турекеева три раза в лицо, тот потерял равновесие и упал на асфальт. В этот момент Н. пнул потерпевшего и он упал на проезжую часть ул.Жолдасбекова. От полученных травм у Турекеева случился эпилептический приступ. А подсудимые покинули место происшествия.

Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали в ГКБ №12. Врачи приняли решение о проведении операции по трепанации черепа, во время которой мужчина умер. Согласно справке, ему был выставлен диагноз - открытый линейный перелом теменной кости слева, ушиб головного мозга тяжелой степени, со сдавлением головного мозга острой субдуральной гематомой справа, ушибленные раны верхней губы и теменной области слева.

Таким образом, подсудимая К. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.293 ч.1 (хулиганство), 28 ч.4 (подстрекательство к совершению преступления), 293 ч.2 п.1 УК РК. Подсудимые Л. и Н. обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 99 ч.2 п.7,9 (убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору, из хулиганских побуждений.

Между тем показания подсудимых отличаются от версии следствия. По их словам, 19 ноября в караоке-баре подсудимые К., Н. и именинник К.Т. подверглись нападению со стороны потерпевшего и его друзей.

Со слов К., в ту ночь изрядно выпивший Н. уснул на диване в холле заведения. Турекеев стал дергать его, чтобы разбудить, и именинник попросил не делать этого, чтобы никому не портить праздник, и завязалась словесная перепалка. Затем К. ушла в туалет, а когда вышла увидела, что Турекеев сидит на имениннике и бьет его. Она пыталась его оттащить за куртку, но он оттолкнул ее, а потом встал и схватил за горло. Далее, со слов подсудимой, подоспевшие друзья потерпевшего стали бить Т.К. и проснувшегося от шума Н. Когда же всех разняли, Турекеев сказал ей, что они могут встретиться в другой день и, если он не прав, он извинится.

Подсудимая нашла Турекеева через соцсети, передала информацию К.Т., и тот договорился о встрече. Как утверждает подсудимая, на встречу с Турекеевым должны были пойти только она с К.Т. - Н. и Л. ничего не знали. Но последние случайно оказались в Достык Плаза и подошли к подсудимой, К. и Турекееву, спустя несколько минут после того, как те встретились.

Во время разговора Турекеев извинился перед подсудимой, а Н. стал просить у него имена и контакты друзей, которые его побили. Потерпевший отказался.

"Он сказал: "Вот он я здесь, стою перед вами, делайте", - рассказал подсудимый Н. При этом, с его слов, на последних словах Турекеев вытащил руки из карманов и раскинул их в стороны. После этого последовал удар - Л. ударил мужчину в лицо.

Со слов подсудимой, после удара брызнула кровь и потерпевший затрясся. Она отвернулась.

"Ударил, то ли от страха, то ли от злости осуществил удар ногой в левое плечо", - рассказал о дальнейших действиях подсудимый Н. При этом из его первых показаний следует, что Л. ударил Турекеева в прыжке ногой, а затем прыгнул ему на голову. Но после ознакомления с материалами дела Н. пришел к выводу, что прыжка не было и ему это показалось.

После того, как потерпевший упал, К.Т. вызвал "скорую", а подсудимые ушли в сторону ТЦ Евразия. В УВД их доставили в тот же день.

Также в суде подсудимый Н. заявил о том, что следователь, проводивший первый допрос, предложил ему изменить показания, чтобы облегчить тяжесть преступления и, соответственно, статью. Что он и сделал. Но, после того, как к делу приступил нанятый адвокат, они дополнили показания.

Напомним, трагедия произошла в ноябре прошлого года. Группа людей до смерти избила совладельца алматинского караоке-бара. Как сообщалось ранее, группе студентов, бурно гулявших в заведении, было сделано замечание. Они это запомнили и через знакомую вызвали его на встречу, окружили толпой, сбили с ног и избили. Мужчина погиб. В рамках уголовного дела задержали двоих молодых людей и девушку, с которой впоследствии взяли подписку о невыезде. Парням вменяется статья 99 УК РК. Девушке вменяется несколько статей УК РК, в том числе хулиганство.

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