Чем не угодили чиновники с израильской клубникой президенту РК

Глава государства считает, что завозить фрукты в Казахстан можно из близлежащих стран Центральной Азии.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам рабочего совещания глав стран Центральной Азии озвучил совместное заявление, где был указан ряд мер по дальнейшему развитию экономических отношений, которые были достигнуты по итогам встречи в Акорде сегодня. Одной из них стало расширение номенклатуры товаров взаимной торговли, передает корреспондент Zakon.kz.

«Расширение номенклатуры товаров взаимной торговли между странами. Статистика говорит о том, что вот, например, мы - Казахстан, откуда-то завозим какие-то товары, которые вот у них есть. А они завозят, допустим, металл для того, чтобы строить ту же ГРЭС - Таджикистан. Вон у нас Карагандинский металлургический комбинат производит сколько угодно той же арматуры, а они это ввозят из Европы», - сказал Назарбаев.

По его словам, этот момент был всесторонне изучен в ходе совещания.

«Мы когда сопоставили, посмотрели, столько можно (новых статей торговли добавить). Даже овощи-фрукты, которые уже сейчас созрели, даже гранаты в Узбекистане, Таджикистане, а мы все равно клубнику возим из Израиля, видите ли. Это не простой вопрос нам переломить чиновников, которые сели на этой торговле и им выгодно возить оттуда, с известными своими друзьями там общаться и что-то получать, чем вот рядом получать - это большой вопрос. Мы об этом говорили. Поэтому экспортно-импортные операции между нашими государствами мы обсудили очень подробно», - подчеркнул Н. Назарбаев.

Ксения Давыдова, Астана

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