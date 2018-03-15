Назарбаев: ИГИЛ после поражения в Сирии стремится создавать «спящие» организации

Если спецслужбы наших государств будут тесно сотрудничать, мы будем знать все о террористах, наркотрафике, исламистах религиозных и так далее - Президент.

Главы стран Центральной Азии договорились совместно решать внутрирегиональные проблемы. Об этом после закрытого совещания сообщил Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы договорились, что внутрирегиональные проблемы, которые есть, никто за нас не решит. Первое место – безопасность мы смотрели. Сейчас в Афганистане происходят события, нас это очень беспокоит. Если спецслужбы наших государств будут тесно сотрудничать, мы будем знать все о террористах, наркотрафике, исламистах религиозных и так далее», - сказал президент Казахстана.

Он отметил, что терроризм, религиозный экстремизм, незаконную торговлю оружием и организованную преступность можно пресечь.

«Мы об этом договорились, будет конференция высокого уровня в Узбекистане в конце этого месяца. И все наши государства будут принимать решения. Как вы знаете, этими вопросами, кроме этого, мы занимаемся в рамках ОДКБ. Также тесные взаимосвязи с Российской Федерацией – это важный момент в этой работе», - сказал он.

Глава Казахстана также обратил внимание, что ИГИЛ после поражения в Сирии стремится создавать «спящие» организации. И все это усугубляется тем, что в военной кампании в Сирии принимали участие граждане центрально-азиатских стран, которые теперь возвращаются на родину.

В связи с этим, Назарбаев призвал правительства соседних государств быть бдительными.

Татьяна Ковалева, Астана.

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