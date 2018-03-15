Бакытжан Сагинтаев встретился с Эмомали Рахмоном

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества.

Сегодня в Астане премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев встретился с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, находящимся в стране с официальным визитом, передает Zakon.kz со ссылкой primeminister.kz.

В ходе встречи обсуждены вопросы текущего состояния и расширения торгово-экономического сотрудничества между странами в области энергетики, сельского хозяйства, транспорта, трансграничного водопользования, гражданской авиации, миграции, здравоохранения, культуры, образования и науки. Кроме того, рассмотрены перспективные направления межрегиональных связей, прямых контактов между бизнес-структурами Казахстана и Таджикистана, а также вопросы реализации экспортного потенциала двух стран.

Как известно, вчера, 14 марта глава государства Н. Назарбаев провел встречу с президентом Таджикистана Э. Рахмоном в узком и расширенном составах. В ходе встреч были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы их дальнейшего развития.

Справочно: Дипломатические отношения между РК и РТ установлены 07.01.1993. Таджикистан является вторым основным торговым партнером Казахстана в центральноазиатском регионе, на долю которого приходится около 20% от общего товарооборота со странами региона.

Товарооборот за январь-декабрь 2017 г. составил $776,3 млн, что на 31,5% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($590,2 млн). Экспорт из Казахстана в Таджикистан за 2017 г. вырос на 23,3% и составил $458,7 млн.

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