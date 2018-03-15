Назарбаев: Накануне Наурыза мы договорились поочередно встречаться в каждой столице

Следующая встреча глав государств Центральной Азии пройдет в столице Узбекистана - Ташкенте.

Рабочие встречи глав государств Центральной Азии станут ежегодными. Об этом сегодня по итогам рабочего совещания сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

По его словам, следующая встреча пройдет в столице Узбекистана - Ташкенте.

Именно накануне Наурыза мы договорились поочередно встречаться в каждой столице. Наурыз наш праздник и это символично, что мы будем поздравлять друг друга, - сказал Президент.

Нурсултан Назарбаев неоднократно в ходе встречи подчеркивал важность сотрудничества и активизации решений существующих проблем в регионе. А также благодарил новых глав Кыргызстана и Узбекистана за конструктивный диалог.

Глава государства отметил, что инициатива проведения регулярных рабочих консультаций для решения внутрирегиональных вопросов принадлежит Президенту Узбекистана Ш.Мирзиёеву.

- Все возникающие вопросы мы можем решать сообща. Символично, что наша встреча проходит в преддверии общего для всех нас праздника Наурыз. Казахстан всегда стремился к тесному экономическому сотрудничеству с соседями, особенно со странами Центральной Азии, с которыми мы имеем общую историю, культуру, миропонимание и мироощущение, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана остановился на преимуществах проведения подобных консультативных встреч на высшем уровне, отметив важность объединения потенциала стран Центральной Азии, увеличения внутрирегиональной торговли, обеспечения региональной безопасности и сближения народов.

- Мне приятно констатировать, что достигнут значительный прогресс в политическом сотрудничестве между нашими странами. Нам удалось наладить диалог между главами внешнеполитических ведомств. Эти консультации показали наличие общего стремления к диалогу. Мне лично было приятно увидеть ваших министров иностранных дел в Нью-Йорке, во время участия в заседании Совета Безопасности ООН. Это была серьезная поддержка. Мы должны поступать так всегда, поддерживая друг друга, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства дал положительную оценку процессу укрепления межгосударственного сотрудничества между странами региона за последний год, подчеркнув особые усилия всех лидеров центральноазиатских стран.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на развитии отношений стран Центральной Азии с Казахстаном.

- В 2017 году экспорт Казахстана в каждую из ваших стран составил до 35%. Проводятся заседания межправительственных комиссий. Открываются новые пункты пропусков на границах. Упрощается паспортный контроль. Строятся новые дороги и мосты. Согласовываются границы. Налаживается транспортное сообщение. Запускаются новые авиарейсы и скоростные поезда, - сказал Президент Казахстана.

Вместе с тем, Глава государства указал на необходимость дальнейшего усиления связей с ведущими странами региона – Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

В завершение Нурсултан Назарбаев выразил уверенность в плодотворном характере проводимой встречи, результаты которой будут служить во благо всех народов региона.

Далее, выступил Президент Кыргызской Республики С.Жээнбеков, который также отметил важность выстраивания взаимовыгодного сотрудничества в регионе.

- Сегодняшняя встреча будет служить обновлению и активизации наших дружественных и добрососедских отношений. Она даст новый импульс нашим общим стремлениям, направленным на большее сближение наших стран и народов. Хотел бы выразить признательность Нурсултану Назарбаеву за гостеприимство и прекрасную организацию встречи глав государств Центральной Азии, - сказал Президент Кыргызской Республики.

В своем выступлении Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон остановился на вопросах развития транзитно-транспортного потенциала Центральной Азии, рационального использования водных и энергетических ресурсов, культурного взаимодействия и укрепления региональной безопасности.

- Возрастающие вызовы и угрозы безопасности, такие как терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков, транснациональная организованная преступность, религиозный радикализм требуют от нас задействования всех механизмов эффективного и оперативного реагирования на них. Решение данных вопросов является приоритетной задачей нашего взаимодействия, так как изменение обстановки в одной стране может негативно повлиять на ситуацию во всем регионе, - сказал Э.Рахмон.

Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев отметил важность развития торгово-экономического сотрудничества, межгосударственного взаимодействия в сфере обеспечения региональной безопасности и стабильности.

- Все наши совместные действия, проекты и программы, безусловно, укрепят атмосферу взаимного доверия и уважения, наполнят конкретным содержанием тесное региональное сотрудничество, полностью отвечающее интересам и всецело поддерживаемого нашими народами, - сказал Президент Узбекистана.

Председатель Меджлиса Туркменистана А.Нурбердыева зачитала обращение Президента Гурбангулы Бердымухамедова в адрес участников рабочей встречи.

- Сотрудничество с ближайшими соседями в Центральной Азии выступает одним из приоритетных аспектов внешнеполитической стратегии Туркменистана. Наша страна настроена на самое широкое взаимодействие со странами региона, всемерно содействуя продвижению равноправного и доверительного диалога по все направлениям как в двустороннем, так и в многостороннем формате, - сказала А.Нурбердыева.

Татьяна Ковалева, Астана

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