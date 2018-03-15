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В центре Астаны загорелось кафе

Кафе расположено в ЖК «Нурсая».

Фото : 15 марта 2018, 18:06

Видео, где видно, как возле ЖК "Нурсая" работают пожарные расчеты, было опубликовано в социальной сети Instagram пользователем @lyusyaestrella, сообщает BNews.kz.

"В одном из кафе в ЖК "Нурсая" произошло возгорание вытяжки, горели жировые отложения. В 16:47 пожар был локализован, в 16:55 ликвидирован", - сказал официальный представитель ДЧС Руслан Иманкулов.

Он отметил, что возгорание произошло в виду не надлежащей профилактики и ухода за вытяжкой.


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