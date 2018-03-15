Сагадиев рассказал о реформах в образовании

Реформы в образовании продолжатся, - заявил министр образования и науки в интервью «Казахстанской правде».

Министр образования и науки Е.К. Сагадиев ответил на вопрос о спорах в обществе по преподаванию естественно-математического цикла на английском языке, сообщает zakon.kz со ссылкой на «Казахстанскую правду».

- Я начну издалека, будет понятнее. Есть такая организация UNESCO, это одна из важнейших организаций ООН. Мы в этом году председательствовали в Совете безопасности ООН, и, как Вы наверное знаете, Президент недавно в этом статусе выступал в Нью Йорке. В общем это очень важно с точки зрения признания роли Казахстана, его международного авторитета. МОН РК в этом году, согласно установленной процедуре, является председателем в Комитете по Образованию UNESCO, и мы сейчас, в этом качестве, активно обсуждаем глобальные инициативы, повестку дня, мероприятия. Так вот, по мнению UNESCO, мир давно нуждается в новой образовательной хартии, подписанной главами государств мира, которая даст странам новые образовательные ориентиры. Ранее принятые странами обязательства, например, обязательная бесплатная 9 летняя школа, одинаковый уровень образования для мальчиков и девочек, отделение религии от школы и другие инициативы - в целом выполнены и себя исчерпали. Сегодняшние школьники будут работать в 2030, 40-е, 50-е годы, в экономике 4.0 и на базе цифровых технологий. А что детям будет необходимо в плане знаний – каждая страна сегодня пока представляет и решает по-своему. Но, как уже реализованные инициативы UNESCO, нужны новые согласованные ориентиры для образовательных систем стран UNESCO, поддерживаемые международным сообществом. Идет быстрое сближение позиций стран по этому вопросу, которое необходимо обсудить и можно закрепить в глобальном документе.

Так вот, мы видим, что почти все страны будут согласны закрепить обязательное знание информационных технологий у выпускника школы на каком-то уровне. Вопрос знания английского языка у школьника на предметном уровне обсуждается в каждой почти стране, и имеет второй по степени вероятности шанс быть в документе. Обязательность STEM образования будет, наверное, тоже широко поддержано, особенно в Азии. То есть, то что мы делаем в Казахстане, обсуждается и делается всеми развитыми странами, и, возможно, ляжет в документ, обязательный к исполнению всеми странами, кто его подпишет. Все страны осознают – для человечества нужны четкие новые цивилизационные ориентиры.

Почему это важно для Казахстана? Мы, хотим или не хотим, Казахстан двигается в фарватере глобальной цивилизации, со всеми вместе. С этой планеты ведь нам нужен как стране не убежать, правильно? Обязательную девятилетку, и вообще школу, парты, учебник, уроки, ВУЗы ведь не мы придумали. Наверняка, в то время, когда все это внедрялось были миллионы спорящих. Но принятие таких хартий показывает населению, что цивилизованное человечество пришло к единому пониманию о том, каким должно быть образование. Тогда все успокаиваются, и все встает на свои места.

Кстати, мы активно включились в этот процесс, и пока находимся в статусе председателя, и максимально выложимся, двигая повестку и обсуждая документ. Подписывают ведь президенты стран. Было бы хорошо подписать эту хартию в Астане в 2020 году, над этим мы работаем.

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