Осужденные Алматинской области смогут получить образование

Проект реализуется в рамках Комплексной стратегии социальной адаптации и реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы.

В учреждении ЛА-155/8 Департамента уголовно-исполнительной Алматинской области совместно с университетом КазНУ им.аль-Фараби и КУИС запущен пилотный проект по дистанционному обучению осужденных по kase – технологии, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

Проект реализуется в рамках Комплексной стратегии социальной адаптации и реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации, в Республике Казахстан на 2017-2019 годы и в качестве пилота определены два учреждения. Это в учреждения АП-162/3 в г. Павлодар и учреждение ЛА-155/8 в п. Заречный Алматинской области.

Целью пилотного проекта является поддержание социальных связей, овладения осужденными профессиональными специальностями и рациональное использование свободного времени.

«С 10 января по 12 марта т.г. совместно КазНУ им. аль-Фараби и пенитенциарной системой проводилось дистанционное обучение по специальностям «Физические задачи», «Механика» и «Теория вероятности», в котором приняли участие шесть осужденных. Курс проходил в онлайн режиме ежедневно по четыре часа. Эти лица, отбывающие наказание в данном учреждении по результатам обучения успешно сдали тесты и получили сертификаты. На подобном добром примере, надо отметить, что многие осуждённые изъявили желания обучаться на аналогичных курсах», - отмечает представитель Департамента УИС по Алматинской области Сабира Мынбаева.

Сегодня на базе учреждения состоялось торжественное мероприятие по завершению дистанционного обучения. Вручил сертификаты осужденным проректор КазНУ им. аль-Фараби Хикметов Аскар Кусипбекович и пожелал удачи. На мероприятие приняли участие руководители данного университета, представители управления образования, общественного фонда и родственники осужденных.

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