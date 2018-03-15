М. Ашимбаев: Пять социальных инициатив Президента улучшат жизнь миллионов казахстанцев

Маулен Ашимбаев посетил доменный цех АО "АрселорМиттал Темиртау".

Первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" начал поездки по стране в рамках исполнения поручений Главы государства по контролю за реализацией Пяти социальных инициатив. Первым регионом, где Маулен Ашимбаев решил разъяснить новые социальные меры Президента стала Карагандинская область, сообщает zakon.kz.

Маулен Ашимбаев посетил доменный цех АО "АрселорМиттал Темиртау". Благодаря вниманию Главы государства и программе индустриально-инновационного развития комбинат за последние годы сделал значительный рывок в модернизации производства и сегодня способен вырабатывать до 14 тысяч тонн чугуна в сутки. На встрече с рабочими Первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" детально рассказал о каждой из пяти социальных инициатив Президента, отметив их актуальность, своевременность и необходимость.

- Неслучайно моя первая поездка по регионам начинается с Темиртау, с посещения металлургического комбината и осмотра доменного цеха, где когда-то начинал свою трудовую деятельность наш Лидер Нурсултан Назарбаев. Партия "Нұр Отан" приступила к разъяснению Пяти социальных инициатив Президента - это одна из ключевых задач, которую поставил перед нами Глава государства. Эти пять инициатив направлены на решение вопросов, связанных с обеспечением жильем, с получением доступного образования, с микрокредитованием, с газификацией, со снижением налогов и увеличением заработной платы. Эти социальные инициативы помогут улучшить жизнь миллионов казахстанцев и мы, как партия, должны активно участвовать в общественном контроле, чтобы все эти инициативы были полностью и эффективно реализованы, чтобы люди действительно получили все блага, которые предоставляются этими социальными мерами, - отметил Маулен Ашимбаев.

В ходе поездки в Карагандинскую область Первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" также встретился со студентами Темиртауского высшего политехнического колледжа. Здесь обучаются участники программы "Серпін-2050". Все они с большим интересом восприняли новые социальные инициативы Елбасы, особенно те, которые направлены на поддержку студенческой молодежи.

В Караганде Маулен Ашимбаев побывал на строительной площадке многоквартирных жилых домов, жилье здесь будет реализовано с применением нового социального механизма Президента программы "7-20-25".

Первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" также ознакомился с работой городской поликлиники №3, которая является успешным примером внедрения новых технологий и цифровизации. Записаться на прием к врачу и даже получить рецепт здесь можно с помощью специального мобильного приложения.

О новых возможностях, которые открываются для бизнеса речь шла на встрече Маулена Ашимбаева с сотрудниками и клиентами Центра обслуживания предпринимателей Караганды. По словам Первого заместителя Председателя партии "Нұр Отан", инициатива Главы государства по расширению микрокредитования станет новым импульсом для развития массового предпринимательства в Казахстане.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!