Разбойное нападение на букмекерскую контору в Алматы попало на видео

Мужчина ворвался в зал и выстрелил в сторону девушки-кассира.

В Алматы напали на одну из букмекерских контор по проспекту Абая. Неизвестный в маске ворвался в помещение и открыл стрельбу, передает Today.kz.

Видео с камер наблюдения, которые установлены в конторе, попало в соцсети и мессенджеры. Судя по дате, отображенной в ролике, инцидент произошел 12 марта. Мужчина выстрелил в сторону девушки-кассира, но пуля, к счастью, прошла мимо.

Перепуганная девушка забилась под стол, а злоумышленник стал шарить по полкам.

15 марта в департаменте внутренних дел южной столицы сообщили, что подозреваемый уже взят под стражу.

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