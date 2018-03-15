Разбойное нападение на букмекерскую контору в Алматы попало на видео
Мужчина ворвался в зал и выстрелил в сторону девушки-кассира.
Фото : YouTube15 марта 2018, 19:22
В Алматы напали на одну из букмекерских контор по проспекту Абая. Неизвестный в маске ворвался в помещение и открыл стрельбу, передает Today.kz.
Видео с камер наблюдения, которые установлены в конторе, попало в соцсети и мессенджеры. Судя по дате, отображенной в ролике, инцидент произошел 12 марта. Мужчина выстрелил в сторону девушки-кассира, но пуля, к счастью, прошла мимо.
Перепуганная девушка забилась под стол, а злоумышленник стал шарить по полкам.
15 марта в департаменте внутренних дел южной столицы сообщили, что подозреваемый уже взят под стражу.
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