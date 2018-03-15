Министр обороны Британии - Россия должна отойти в сторону и заткнуться

Министр отметил, что Лондон внимательно оценит ответные шаги Москвы.

Лондон ждет реакции Москвы на высылку дипломатов, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. При этом он грубо высказался о возможности принятия Россией ответных мер, сообщает РИА Новости.

"Что мы сделаем — посмотрим, как Россия ответит на предпринятые нами меры. Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили. Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up)", — сказал Уильямсон, выступая с речью в Бристоле. Ее трансляция велась на местных телеканалах.

Министр отметил, что Лондон внимательно оценит ответные шаги Москвы.

На вопрос о том, считает ли Уильямсон, что Россия и Британия находятся в состоянии холодной войны, он ответил: "Отношения нельзя назвать хорошими, не так ли? Россия, с моей точки зрения, приняла осознанное политическое решение… Часто говорят, что мы находимся в состоянии "прохладной" войны (cool war). Я бы сказал что сейчас стало крайне, крайне прохладно".

По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, слова Уильямсона говорят о том, что Лондону есть что скрывать.

"А что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

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