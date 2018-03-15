Общественники ВКО недовольны качеством угля

С наступлением холодов в пунктах продажи угля образовались огромные очереди.

В областном акимате ВКО прошли общественные слушания. Общественники высказались по поводу недовольства качеством угля и его нехваткой по всей области. Скоординировать и пересмотреть эту работу до начала следующего отопительного сезона считают необходимым участники слушаний, сообщает zakon.kz со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Проблемы с углем давно волнуют жителей городов и районов Восточно-Казахстанской области. С наступлением холодов в пунктах продажи угля образовались огромные очереди. В одни руки отпускалось лишь ограниченное количество тонн топлива. Помимо этого, во время обсуждений общественники возмутились и качеством нынешнего угля.

"Надо каким-то образом контролировать качество угля. Нельзя пускать это на самотек. Там и порода, и все, что хочешь намешано. И завозить его надо планово, планомерно. Так ведь нельзя, людям из безысходности приходится покупать такой уголь", - высказался секретарь областного маслихата Владимир Головатюк во время выступления руководителя управления энергетики и ЖКХ Алмата Арсламбаева.

Некачественный уголь негативно влияет и на экологию областного центра, считает Айтказы Шерубаев, председатель Совета ветеранов ВКО.

"Надо начинать с самого начала проверять - в Каражаре. Такого угля на моем веку не было. Это же и на экологии сказывается, такой смог в Усть-Каменогорске. Еще и высокая зольность, завышенная цена. В районах с людьми разговаривал, тут уголь покупают за одну цену, народу уже продают в два раза дороже. Этот отопительный сезон уже завершается, к следующему нужно подготовиться основательно", - сказал Шерубаев.

В целом, решать эту проблему в городах уже пора путем газификации, считают участники встречи.

"Хочется отметить, что это вопрос прорабатывается. Заместитель акима области Серик Актанов в ближайшее время выйдет на заседание Правительства с вопросом газификации Зайсанского района. За ним последует Курчумский. Думаю, вслед за центральными областями Казахстана, ВКО перейдет на газ", - заверил начальник энергетического ведомства региона Алмат Арсламбаев.

Вместе с тем, в ходе слушаний был рассмотрен ряд проектов нормативно-правовых актов в сфере ЖКХ, здравоохранения, образования, опекунства и детсва, лесного хозяйства и других.

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