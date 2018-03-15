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Назарбаеву передали личное послание от Бердымухамедова

Глава государства отметил важность укрепления и развития двустороннего диалога между странами.

Фото : Zakon.kz15 марта 2018, 19:49

Нурсултан Назарбаев передал слова приветствия Президенту Туркменистана и пожелал ему успехов в его деятельности, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил важность укрепления и развития двустороннего диалога между Казахстаном и Туркменистаном.

В ходе встречи Президенту Казахстана было передано личное послание Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.


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