Назарбаеву передали личное послание от Бердымухамедова
Глава государства отметил важность укрепления и развития двустороннего диалога между странами.
Фото : Zakon.kz15 марта 2018, 19:49
Нурсултан Назарбаев передал слова приветствия Президенту Туркменистана и пожелал ему успехов в его деятельности, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства отметил важность укрепления и развития двустороннего диалога между Казахстаном и Туркменистаном.
В ходе встречи Президенту Казахстана было передано личное послание Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
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