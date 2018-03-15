Самый крупный химический завод Казахстана снесут

На месте бывшего химзавода появится транспортно-логистический центр или возведут индустриальную зону.

Территорию самого крупного химического завода снесут в Актюбинской области в городе Алга, сообщает «Хабар24».

Об этом рассказал аким Алгинского района Нагымжан Алдияров на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций Актюбинской области. На эти цели предусмотрены 8 млрд тенге.

«ПСД на 8 миллиардов тенге уже готова. Эти деньги предусмотрены на утилизацию остатков химических элементов на территории в 300 га. бывшего завода. Тем самым мы решим несколько проблем. К примеру, химзавод расположен при въезде в Алгу и, конечно, портит облик районного центра. К тому же, решится вопрос и с неприятным запахом», - добавил районный аким.

После тотальной очистки территории на месте бывшего химзавода появится транспортно-логистический центр или возведут индустриальную зону. Расположение весьма удобное, продолжил Алдияров, рядом находятся железнодорожные пути и проходит трасса республиканского значения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!