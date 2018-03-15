Штормовое предупреждение объявлено в СКО

Днем 18, ночью 19 марта на большей части региона ожидаются дождь и снег.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области распространил штормовое предупреждение на 18-19 марта, сообщает zakon.kz.

По данным РГП «Казгидромет», днем 18, ночью 19 марта на большей части региона ожидаются дождь и снег. Местами - гололед, метель, туман. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, порывы - до 23-28. Температура воздуха днем 18 марта повысится до 0-3 тепла.

«18 марта в связи с прогнозом осадков - преимущественно дождь - местами сильных и положительного температурного фона существуют риски формирования талого стока, подъема уровней и выхода воды на пойменные участки», - говорится в сообщении.

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