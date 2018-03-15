Казахстанский супертяж проиграл боксерский поединок сопернику из России
15 марта 2018, 20:26
Соперником молодого казахстанца был Магомед Омаров.
Супертяжеловес Айболды Дауренулы уступил в полуфинале международного турнира по боксу в Польше, передает корреспондент Vesti.kz.
Соперником молодого казахстанца был Магомед Омаров из России. Трехраундовый поединок завершился победой Омарова раздельным решением судей.
Проигравший Ералиеву в финале ЧМ-2017 американец станет соперником казахстанца на турнире в Польше
В вечерней программе турнира выйдут на ринг еще пять казахстанских боксеров - Ильяс Сулейменов (до 56 килограммов), Бекдаулет Ибрагимов (до 64 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Абай Толеш (до 75 килограммов) и Адильбек Ниязымбетов (до 81 килограмма).
Финальные бои пройдут завтра, 16 марта.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript