Казахстанский супертяж проиграл боксерский поединок сопернику из России

Супертяжеловес Айболды Дауренулы уступил в полуфинале международного турнира по боксу в Польше, передает корреспондент Vesti.kz.



Соперником молодого казахстанца был Магомед Омаров из России. Трехраундовый поединок завершился победой Омарова раздельным решением судей.



Проигравший Ералиеву в финале ЧМ-2017 американец станет соперником казахстанца на турнире в Польше



В вечерней программе турнира выйдут на ринг еще пять казахстанских боксеров - Ильяс Сулейменов (до 56 килограммов), Бекдаулет Ибрагимов (до 64 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Абай Толеш (до 75 килограммов) и Адильбек Ниязымбетов (до 81 килограмма).



Финальные бои пройдут завтра, 16 марта.