Назарбаев наградил Президента Узбекистана орденом «Достык»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поблагодарил Президента РК, заявив, что счастлив получить награду.

Глава государства Нурсултан Назарбаев наградил Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева орденом «Достык», сообщает МИА «Казинформ».

«Я знаю Шавката Абдырамановича уже много лет, 15 лет, на протяжении которых он работал председателем Правительства Узбекистана. Все эти годы сотрудничество продолжалось. Я всегда знал и верил, что в его груди бьется сердце с любовью и уважением к нашей стране. Он многое сделал для того, чтобы наши страны сблизились и состоялось сегодняшнее торжество, на котором мы присутствуем», - сказал Нурсултан Назарбаев, объявляя Год Узбекистана в РК открытым.

Он напомнил, что Узбекистан - самая густонаселенная страна в регионе, имеющая огромный потенциал.

«И наше сотрудничество с приходом нового Президента Мирзиеева, открытием границ позволило в один год достигнуть двухмиллиардной торговли между нашими странами. Поэтому я сегодня подписал указ о награждении Президента Узбекистана господина Мирзиеева орденом «Достык», - сказал Глава государства, награждая своего коллегу орденом.

В свою очередь, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поблагодарил Президента РК, заявив, что счастлив получить награду.

«Уважаемый Нурсултан Абишевич, для меня это большое счастье. Хочу искренне сказать: это орден дружбы между нашими народами», - отметил Президент Узбекистана.

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