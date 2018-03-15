Павлодарской области угрожает подтопление

В городах и районах области ведётся работа по вывозу снега.

Несмотря на то, что в Павлодарской области снега за зиму накоплено относительно мало, из-за промерзания почвы на полтора метра при резком таянии возможны подтопления населённых пунктов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на перечисленные благоприятные прогнозы, проведена работа по укреплению защитных насыпей (всего укреплено 7,35 километра насыпей в селах Тендыке, Караащы, Кенжеколе, посёлках Ленинском и Аксу и в городе Аксу), проводится целый ряд других мероприятий превентивного характера, - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

В городах и районах области ведётся работа по вывозу снега, созданы запасы ГСМ, инертных материалов, мешкотары. На особом контроле находятся 57 населённых пунктов, в которых одна тысяча 65 жилых домов с численностью населения 4 тысячи 619 человек , 42 участка автомобильных (4,951 километра) и 1 участок железной дороги (0,1 километра). Несмотря на то, что снежной массы меньше, чем прошлом году, с учётом промерзания почвы на полутора метра, при резком таянии возможны подтопления, считают спасатели.

«С целью предотвращения размыва участков автомобильных дорог и обеспечения бесперебойного движения автотранспорта дорожными службами до конца будут завершены работы по расчистке и открытию одной тысячи 310 водопропускных труб, на сегодняшний день очищено 724, что составляет 56 процентов», - отметили в ДЧС региона.

Для жизнеобеспечения эвакуируемого населения акиматы городов и районов создали запасы, подготовив 77 палаток, 1070 кроватей и комплектов постельных принадлежностей. На случай возникновения необходимости обеспечения населения продуктами питания они заключили договоры намерения с торговыми точками.

«За последние два месяца было проведено свыше 117 рейдов в населённых пунктах с охватом более 13,5 тысяч человек. Жителям сёл вручено свыше 5 тысяч памяток, - подчеркнули в департаменте. - Определена группировка сил и средств для ликвидации паводковой ситуации, в которую вошло 600 единиц техники, 61 плавсредство и 1827 человек».

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