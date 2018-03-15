В Усть-Каменогорске предлагают установить памятник собаке

Городская легенда, которая передается от родителей к детям, может в скором времени ожить в виде изваяния хвостатому герою.

Почти 30 лет назад пес смог предотвратить настоящую трагедию в Усть-Каменогорске. Архитектурное сооружение, которое планируют сделать в память о тех событиях должно стать не просто украшением города, а символом истории областного центра, сообщает zakon.kz со ссылкой на Устинка LIVE.

Зима 1989 года выдалась суровой. Температура воздуха на градуснике опустилась до -40. В такой морозный день житель Усть-Каменогорска прогуливался со своей собакой в районе Дворца спорта. Вдруг пес остановился неподалеку от Ульбинского моста и стал подавать знаки своему хозяину. Мужчина, привыкший прислушиваться к чутью четвероногого друга, подошел ближе к конструкции и заметил, что мост не выдержал аномальных холодов и сломался. Под тяжестью автомобилей в любую секунду строение могло оборваться, и человеческих жертв тогда было бы не избежать. Хозяин собаки сообщил об угрозе местным властям, и уже через час мост был перекрыт. Устькаменогорцы какое-то время передвигались по нему только пешком.

Владельца пса тогда наградили, но сейчас о подвиге собаки и хозяина знают только старожилы города, а молодежь разве что по рассказам родителей. Не сохранилось даже фото собаки, известно, что это была немецкая овчарка. Зато есть исторический документ – снимок хозяина лохматого героя во время награждения.

- Есть предложение поставить памятник животному возле Дворца спорта, население в принципе поддерживает эту идею, надеемся, поддержат и местные власти - рассказал председатель Общественного совета Усть-Каменогорска Станислав Каримов.

Каким именно будет памятник, пока не известно. Общественники предлагают объявить конкурс на эскиз будущего архитектурного творения. А пока на странице Общественного совета в Instagram os.yk идет голосование, где горожане могут высказать свою позицию - "за" они или "против" установки памятника.

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