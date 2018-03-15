В алматинском питомнике пытаются спасти 20 кречетов

Состояние краснокнижных птиц оценили специалисты.

Контрабандой кречетов пытались провезти из аэропорта Астаны в Арабские Эмираты, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Из-за того, что браконьеры в течение долгого времени держали их связанными, и в закрытых коробках - сразу три птицы погибли. Оставшихся 20 кречетов передали в алматинский питомник «Сункар». Сейчас их пытаются выходить ветеринары, птицы находятся под их круглосуточным наблюдением. Если кречеты оправятся, их планируют выпустить на волю. Злоумышленников же, пытавшихся незаконно вывести птиц, задержать пока не удалось.

«Три сумки были найдены без бирки, и Комитет лесного хозяйства со своей стороны направил письмо в погранслужбу КНБ, определить и найти этих людей, и возместить ущерб государству. Согласно приказу, за вред животного мира приказом МСХ за одного кречета штраф составляет 200 МРП, так как кречет является редким видом животных то размер увеличивается в три раза», - сказал пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дилдахмет.

Стоимость погибших кречетов оценили в 4 миллиона тенге. Напомню, контрабандный груз был изъят на минувшей неделе, во время погрузки на рейс Астана-Дубаи. Соколиная охота в Объединенных арабских эмиратах - один из самых популярных видов спорта и хобби состоятельных шейхов. Цена охотничьей птицы превышает 100 тысяч долларов.

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