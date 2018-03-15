В Шымкенте пройдёт первый международный фестиваль воздухоплавания

Шымкентцам продемонстрируют запуск монгольфьеров из Казахстана, Украины, Турции, России, Узбекистана и Кыргызстана.

В Шымкенте в рамках празднования Наурыза пройдёт первый международный фестиваль воздухоплавания, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акима.

«Фестиваль под названием Аshyq Asian пройдёт 24 марта на территории центрального ипподрома. Шымкентцам продемонстрируют запуск монгольфьеров из Казахстана, Украины, Турции, России, Узбекистана и Кыргызстана, а также привязные полеты зрителей на воздушных шарах», - говорится в сообщении.

Помимо этого будут проведены мастер-классы, включая инструктаж опытных пилотов по аэронавигации.

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