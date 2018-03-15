Пенсионерке в Павлодарской области выставили миллионный счёт за электроэнергию

Попытки женщины доказать обратное оказались тщетны.

Больше трёх месяцев жительница села Кызылжар Улар Манан обходится без электричества. За миллионный долг её дом обесточен, поэтому все домашние хлопоты женщина и четверо её детей стараются сделать днем при естественном освещении, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

Их просто лишили коммунальной услуги за долг, который якобы принадлежит им. Попытки женщины доказать обратное оказались тщетны. Да и услугодатель на уступки идти не спешит.

Единственный кабель, протянутый к дому пенсионерки, проходит через вот этот счётчик, где учитывается вся потребляемая электроэнергия. Энергетики же настаивают на том, что внутри дома есть неучтённая розетка, при помощи которой женщина якобы украла электроэнергию на один миллион тенге.

Еду в доме Манан готовят на огне. Вечера коротают при свечах, а вся бытовая техника и электроника уже элемент декора. Женщина рассказывает, что в декабре 2017 года к ней пришли контролеры от энергоснабжающей организации. Осмотрели дом и предоставили на подпись документ.

« - Перед тем, как подписать бумагу, я спросила, а что это за документ? Они сказали - это просто подтверждение того, что мы к вам заходили и посмотрели приборы учёта, - говорит Улар Манан».

Документом оказался акт о выявлении нарушения, по сути, кражи электроэнергии. Одна розетка запитана в обход общей схемы, и всё потребляемое через неё электричество домашний счётчик не учитывает. Женщина утверждает, что розетка здесь была и десять лет назад, когда покупали этот дом. Энергетики не соглашаются - прошлая проверка нарушения не выявила. Сказать, сколько именно намотала эта точка, сложно. Поэтому услугодатели взяли за расчёт возможный максимум и насчитали больше 80 тысяч киловатт/часов.

«- На основании этого был составлен акт и оформлен перерасчёт за период с 22 апреля 2015 года, это дата последней проверки счётчика, по 7 декабря 2017 года, - говорит сотрудник пресс-службы энергоснабжающей организации Индира Лятина».

Долг пенсионерки составил почти один миллион тенге. Вместе с Улар Манан живут четверо её сыновей, два из которых студенты, а также внук-четвероклассник. Такая сумма для большой семьи неподъёмная, поэтому женщина решила искать правды в суде. Главное судебное разбирательство намечено на второе апреля 2018 года.

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