Автомобиль врезался в газозаправочную станцию в Кызылорде

Водитель погиб.

Легковой автомобиль врезался в здание газозаправочной станции райцентра Жосалы в Кызылординской области, сообщает BNews.kz.

"В Жосалы на улице Мусербаева расположена газозаправочная станции ТОО "Арал-Газ", сообщила руководитель пресс-службы ДЧС области Айгуль Нурманова. - "Автомобиль врезался в помещение, где располагались операторы".

От автомобиля "Opel Vectra" мало что осталось, машина, как сообщают в ДЧС выгорела полностью в результате пожара, вызванного ДТП.

"Машина, буквально, сгорела подчистую, на месте пожара скончался водитель автомобиля", - уточнила Нурманова. – "Был пожар и в помещении операторской, но здесь обошлось без жертв".

Пожарные, приехав на место происшествия, справились с огнем в течение полутора часов. Сорок минут потребовалось на локализацию пожара, еще пятьдесят – на тушение.

"На месте работали 11 сотрудников противопожарной службы, три единицы техники", - уточнила Айгуль Нурманова.

Причины ДТП будет выяснять полиция, ущерб, нанесенный аварией ТОО "Арал-Газ", определят эксперты. На данный момент газозаправочная станция закрыта, на месте проводятся необходимые экспертные мероприятия.

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