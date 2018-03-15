Автомобиль врезался в газозаправочную станцию в Кызылорде
Водитель погиб.
Фото : ТБИЛИССКАЯ НЕДЕЛЯ15 марта 2018, 22:23
Легковой автомобиль врезался в здание газозаправочной станции райцентра Жосалы в Кызылординской области, сообщает BNews.kz.
"В Жосалы на улице Мусербаева расположена газозаправочная станции ТОО "Арал-Газ", сообщила руководитель пресс-службы ДЧС области Айгуль Нурманова. - "Автомобиль врезался в помещение, где располагались операторы".
От автомобиля "Opel Vectra" мало что осталось, машина, как сообщают в ДЧС выгорела полностью в результате пожара, вызванного ДТП.
"Машина, буквально, сгорела подчистую, на месте пожара скончался водитель автомобиля", - уточнила Нурманова. – "Был пожар и в помещении операторской, но здесь обошлось без жертв".
Пожарные, приехав на место происшествия, справились с огнем в течение полутора часов. Сорок минут потребовалось на локализацию пожара, еще пятьдесят – на тушение.
"На месте работали 11 сотрудников противопожарной службы, три единицы техники", - уточнила Айгуль Нурманова.
Причины ДТП будет выяснять полиция, ущерб, нанесенный аварией ТОО "Арал-Газ", определят эксперты. На данный момент газозаправочная станция закрыта, на месте проводятся необходимые экспертные мероприятия.
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