Центр казахстанской литературы открылся в Якутии

Открытие Центра стало большим событием для Национальной библиотеки Саха.

Сегодня в Национальной библиотеке Республики Саха (Якутия) открылся Центр казахстанской литературы, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Посольства РК в РФ.

В церемонии открытия приняли участие директор НБ РС(Я) Саргылана Максимова, заведующая сектором манускриптов и редких книг Национальной академической библиотеки РК Дарига Дауренбекова, председатель общественной организации «Алатау» Марат Ахметов, главный редактор издательства «Бичик» Валерий Луковцев и писатель, член Союза писателей Якутии Николай Урсун. Открытие Центра стало большим событием для Национальной библиотеки.

Сотрудничество между учреждениями будет продолжаться и в дальнейшем.

«Центр, который мы открываем в Якутске, уже двадцать первый. С 2016 года Национальная академическая библиотека Республики Казахстан реализует международный проект по открытию Центров казахстанской литературы в национальных библиотеках зарубежных стран. Сегодня такие Центры функционируют в 20 странах мира. В открывшемся Центре представлены книги, изданные Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, книги об истории и культуре казахского народа на трех языках - казахском, русском и английском, и избранные художественные произведения на казахском языке», - рассказала Дарига Дауренбекова, которая и привезла 200 экземпляров книжного фонда для пополнения Центра.

В ответ она получила в дар книги об истории народа саха и художественную литературу на якутском языке от Национальной библиотеки, издательского дома «Бичик» и председателя общественной организации «Алатау» Марата Ахметова. В свою очередь, директор Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) Саргылана Максимова заметила, что в России такой центр есть пока только в Российской государственной библиотеке в Москве, и потому открытие второго такого центра именно в Якутии является значимым событием для развития двусторонних культурных связей. По ее словам, на базе Центра в перспективе будут организовываться различные мероприятия, направленные на расширение культурного обмена.

Поэт Николай Урсун напомнил, что связи между Якутией и Казахстаном установились еще в советские годы и в рамках обмена выходили антологии писателей обоих народов, а также переводы их произведений на национальные языки. К тому же, по его словам, с Казахстаном связано имя одного из основателей современной Якутии Максима Аммосова. Между Национальными библиотеками Республики Саха (Якутия) и Республики Казахстан уже подписан меморандум о дружеском взаимодействии, цель которого - обоюдная пропаганда литературного наследия родственных народов, обмен опытом и сотрудничество.

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