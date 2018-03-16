GGG: Я чемпион, но к поясу The Ring меня не подпустят

Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) высказал свою точку зрения о законности принадлежности пояса журнала The Ring его сопернику мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу (49-1-1, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.





"Это политика. Я чемпион на протяжении восьми лет. Я не знаю, почему они даже близко не подпускают к поясу The Ring Magazine. Здесь идет политика, и понятно, от кого. Люди начинают возмущаться, почему все так нечестно по отношению к болельщикам бокса. Это не моя проблема. Это проблема владельцев", - отметил Головкин.

Ранее главный редактор The Ring Дуглас Фишер объяснил, почему пояс журнала в среднем весе принадлежит не Головкину, а "Канело"

"Титулом The Ring Альварес завладел еще в ноябре 2015 года, когда победил предыдущего владельца пояса - пуэрториканца Мигеля Котто. Технически Альварес защитил титул The Ring в бою против первого номера рейтинга. Я сочувствую Головкину, который тоже удивлен, почему у него нет пояса. Серхио Мартинесу не позволяли боксировать с Головкиным его представители, у Котто подобных планов не было, а Альварес не был готов к бою с Геннадием в 2016 году. Думаю, Головкин хотел бы, чтобы титул отдали ему, но есть регламент, - сказал Фишер.

Добавим, что в случае срыва поединка с "Канело" Головкин заявил о своей готовности провести объединительный бой с чемпионом мира по версии WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (26-0, 12 КО).Первый бой между Головкиным и "Канело" прошел в сентябре в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей. Полное видео поединка можно посмотреть здесь. Это позволило казахстанцу защитить все титулы, но прервало его серию из 37 побед подряд. Второй поединок Головкина с "Канело" запланирован на 5 мая и также состоится в Лас-Вегасе.Напомним, что сегодня, 15 марта, появились результаты пятой допинг-пробы "Канело" перед вторым боем с Головкиным. Допинг-проба, взятая в Сан-Диего, оказалась отрицательной, как и две предыдущие пробы.Стоит отметить, что 6 марта стало известно, что в пробе Альвареса был выявлен запрещенный препарат - кленбутерол. Команда мексиканского боксера объясняет это употреблением в пищу зараженного мяса.