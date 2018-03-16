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В Майами обрушился пешеходный мост, есть жертвы

На месте ЧП ведутся спасательные работы.

Фото : vesti.ru16 марта 2018, 01:23

В Майами обрушился пешеходный мост, поступают сообщения о большом числе жертв, передает НТВ со ссылкой на CNN.

В полиции сообщили, что ЧП произошло возле Флоридского международного университета.

Рухнувший мост обвалился на проезжавшие под ним машины. Вероятно, под завалами остаются люди. На месте ведутся спасательные работы.

Обвалившийся мост планировали ввести в эксплуатацию в следующем году. Его стоимость — более 14 млн долларов. Мост изготовили из самоочищающегося бетона. Он должен был соединить Southwest 8th Street с Southwest 109th Avenue. Его возводили с помощью методов ускоренного строительства, которые, как предполагалось, снизят потенциальные риски для рабочих и пешеходов.


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