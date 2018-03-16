В ЗКО сельские жители остались без питьевой воды

Несколько раз жители Таловки обращались в местный акимат с просьбой решить эту проблему, но услышаны не были.

Единственный водоём доступный поселковым жителям — пруд в соседнем селе Бобровском, вода которого перекачивается в Таловку безо всякой очистки. По сообщениям местных жителей — в Бобровский пруд, из которого они вынуждены пить воду, сливают нечистоты, там же стирают ковры и моют скот, сообщает zakon.kz со ссылкой на Уральская неделя.

Несколько раз жители Таловки обращались в местный акимат с просьбой решить эту проблему, но услышаны не были. Разработка подземного источник, который обнаружили в прошлом году на глубине 20-30 метров, по мнению сельчан, слишком накладна для местных исполнительных органов. И то, что разработка этой воды должна была реализовываться по программе Президента «Ак Булак» — никого из районного акимата не тронуло. Как рассказали сельчане, некоторое время назад всё-таки началась работа — стали завозить бетонные кольца, но, как они выяснили это не ради чистого источника, а для водоотвода из того же пруда в Бобровском.

- Нам каждый год говорят: «Потерпите! Потерпите!». Из года в год одно и то же! Сколько уже можно терпеть? Да, мы небольшой приграничный посёлок. У нас всего 30 домов. Но это же не значит, что мы не люди? Зимой, из-за льда, в Бобровском скотину не купают и не ходит она на водопой, вода отстоялась — ещё как то выкручиваемся — отстаиваем воду в банках, кипятим по два или три раза. А весной? Все талые воды, вся грязь, всё пойдет в водоём. Обычные машины у нас не проедут, поэтому мы уже и трактор нашли, чтобы ездил в соседние посёлки, где по «Ак Булак» уже есть источники и привозил воду в баке, а власти говорят: «Солярки нет и денег на неё тоже!». Нам до Уральска далеко — 8-9 часов ехать. Ближе — в российский посёлок, но границу нам закрывают. 8 марта, например, закрыта была. Обычно она открыта только по выходным: пятница, суббота, воскресенье. У нас даже сейчас акима нет, обратиться не к кому. Наш прошлый деятель теперь работает заместителем в центральном акимате Жанибекского района. Полгода у нас побыл и «тю-тю». Да он и не скрывал особо, что его не волнуют наши проблемы. Говорил, что просто зиму тут «пересиживает». Обидно за посёлок, - возмущена жительница посёлка Валентина ДОСКАЛИЕВА.

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