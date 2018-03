В Минобороны РФ назвали заявление Уильямсона "риторикой базарной хабалки"

По словам Игоря Конашенкова, у России уже давно выработан иммунитет ко всем ложным обвинениям Великобритании.

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков назвал "риторикой базарной хабалки" заявление главы оборонного ведомстсва Британии Гэвина Уильямсона в адрес России, сообщает РИА Новости.

Ранее Уильямсон заявил, что Лондон ждет реакции Москвы на высылку дипломатов. При этом он грубо высказался о возможности принятия Россией ответных мер. По его словам, то, что якобы сделала Россия с отравлением Скрипаля — "жестокий и возмутительный акт" и что "Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up)".

По словам Конашенкова, такие высказывания Уильямсона "замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции".

Он добавил, что выпад главы Минобороны Британии в адрес России лишь подтверждает ничтожность всех обвинений Лондона и полное ничтожество самих "обвинителей".

Конашенков отметил, что к фейковым обвинениям России во всех смертных грехах со стороны Лондона "у нас давно выработан стойкий иммунитет".

Он подчеркнул, что "Великобритания давно превратилась в мировое уютное гнездо не только перебежчиков со всего мира, но и всевозможных контор по производству фейковых сенсаций: от британской "Обсерватории прав человека в Сирии" до созданных британским же офицером разведки якобы сирийских "Белых касок".

По словам Конашенкова, к таким "хамским выражениям" приходится прибегать из-за отсутствия результатов служебной деятельности.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.Москва назвала это заявление бездоказательной провокацией.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!