Особенности применения таможенной процедуры по транзитным товарам

Главой 24 Кодекса РК от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» (далее - Таможенный кодекс) определены условия по таможенным процедурам таможенного транзита.

Таможенная процедура таможенного транзита является таможенной процедурой, в соответствии с которой товары перевозятся (транспортируются) от таможенного органа отправления до таможенного органа назначения без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру.

Приказом Министра финансов РК от 19 февраля 2018 года № 234 в соответствии с пунктом 10 статьи 222 Таможенного кодекса утверждены Особенности применения таможенной процедуры таможенного транзита в отношении товаров перевозимых по территории Республики Казахстан, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 25 марта 2018 года.

Особенности таможенного транзита применяются в отношении таможенных процедур таможенного транзита при перевозке (транспортировке) товаров:

1) от таможенного органа в месте прибытия до таможенного органа в месте убытия;

2) от таможенного органа в месте прибытия до внутреннего таможенного органа;

3) от внутреннего таможенного органа до таможенного органа в месте убытия;

4) от одного внутреннего таможенного органа до другого внутреннего таможенного органа;

В случае перемещения в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита иностранных товаров из мест прибытия на территорию Республики Казахстан в места доставки, находящиеся на территории Республики Казахстан, при условии перемещения товаров от одного отправителя в адрес одного получателя по нескольким транспортным (перевозочным) документам, таможенный орган отправления принимает от декларанта таможенной процедуры таможенного транзита одну транзитную декларацию на всю партию товаров.

В случае перемещения в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита иностранных товаров из мест прибытия на территорию Республики Казахстан в места доставки, находящиеся на территории Республики Казахстан, таможенным органом отправления при помещении под таможенную процедуру таможенного транзита проведение таможенного досмотра в отношении иностранных товаров, перемещаемых транспортными средствами международной перевозки, допускается при наличии:

1) рекомендаций системы управления рисками (далее - СУР);

2) на транспортном средстве международной перевозки явных признаков несанкционированного доступа к перемещаемым товарам;

3) у органа государственных доходов оперативной информации о том, что данные товары перемещаются с нарушением таможенного законодательства Республики Казахстан.

При перемещении иностранных товаров, между двумя внутренними таможенными органами, расположенных в пределах административно-территориальной границы одного населенного пункта, перемещение таких товаров осуществляется без помещения под таможенную процедуру таможенного транзита, за исключением случаев, если необходимость такого применения определена на основе системы управления рисками.

После введения в действие приказа от 19 февраля 2018 года признаются утратившими силу:

1) приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 206 «Об утверждении Особенностей таможенного транзита иностранных товаров, перемещаемых по территории Республики Казахстан»;

2) приказ Министра финансов Республики Казахстан от 1 февраля 2017 года № 72 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 206 «Об утверждении особенностей таможенного транзита иностранных товаров, перемещаемых по территории Республики Казахстан».