Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Жена Трампа подала на развод

Инициатором расставания стала невестка американского лидера 40-летняя Ванесса Трамп.

Фото : Instagram16 марта 2018, 06:00

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший разводится со своей женой, пишет Лента.ру.

Инициатором расставания стала невестка американского лидера 40-летняя Ванесса Трамп. В четверг, 15 марта, она обратилась с заявлением в суд в Манхэттене.

Развод начат по обоюдному согласию супругов. Поэтому маловероятно, что начнутся долгие тяжбы об опеке над пятью детьми или о разделе имущества.

Дональд-младший и Ванесса поженились в ноябре 2005 года. По сведениям друзей пары, Дональд в последнее время был увлечен путешествиями и часто оставлял супругу одну с детьми. В личных отношениях имелись и другие проблемы.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты