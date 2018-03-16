В Алматы мужчина обокрал Назарбаев интеллектуальную школу

Страдающий зависимостью от азартных игр злоумышленник выносил со школы технику и сдавал ее в ломбард.

В Медеуском районном суде №2 в Алматы вынесли приговор мужчине, который на протяжении нескольких месяцев крал технику из Назарбаев интеллектуальной школы, сообщает Sputnik Казахстан.

По материалам дела, гражданин А., работал инженером по компьютерному оборудованию образовательного ресурсного центра, занимающегося обслуживанием IТ-инфраструктуры АОО "Назарбаев Интеллектуальные Школы" (НИШ). Из здания школы в Алматы он похитил 23 ноутбука и два фотоаппарата.

В суде А. свою вину признал полностью, рассказав, что страдает зависимостью от азартных игр.

По его словам, в период с августа по октябрь 2017 года он, остро нуждаясь в деньгах, выносил за пределы школы ноутбуки и фотоаппараты, пряча их за пазуху или в сумке. Затем он сдавал технику в разные ломбарды и комиссионные магазины, а полученные за залог денежные средства проигрывал в букмекерских конторах.

Суд признал его виновным по статье 188 (кража) частью 3 УК РК и назначил мужчине три года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Мужчина был взят под стражу в зале суда.

Также суд постановил взыскать с него в счет возмещения материального ущерба в пользу НИШ 1 миллион 574 тысячи 333 тенге.

Приговор в законную силу не вступил.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!