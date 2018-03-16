Численность населения Казахстана на 1 февраля составила 18 млн 177 тысяч человек

На отчетную дату в Казахстане численность городского населения составила 10 млн 439,6 тысячи человек.

В Казахстане численность населения страны на 1 февраля 2018 года составила 18 млн 177,7 тысячи человек и по сравнению с 1 февраля 2017 года увеличилась на 240,6 тысячи человек, или на 1,3%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.

На отчетную дату в Казахстане численность городского населения составила 10 млн 439,6 тысячи человек (57,4% от общей численности), сельского - 7 млн 738,1 тысячи человек (42,6%). В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами регистрации актов гражданского состояния, число родившихся в январе составило 33,3 тысячи человек, что на 4,4% больше, чем годом ранее.

Общий коэффициент рождаемости на тысячу человек составил 21,42 родившихся. Естественный прирост населения республики за данный период по сравнению с январем 2017 года увеличился на 2,5 тысячи человек, или на 13,1%, и составил 21,5 тысячи человек. Естественный прирост на тысячу населения составил 13,83 человека. В рассматриваемом периоде число умерших составило 11,8 тысячи человек, что на 8,4% меньше, чем в январе прошлого года. Общий коэффициент смертности составил 7,59 умерших на тысячу человек. В январе этого года в республике было зарегистрировано 317 умерших младенцев в возрасте до 1 года.

По сравнению с соответствующим периодом 2017 года число умерших детей в возрасте до 1 года увеличилось на 7,1%. Основной причиной младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде, от которых в январе умерло 146 младенцев, или 46,1% от общего числа смертных случаев среди младенцев. Число умерших младенцев от врожденных аномалий составило 64, или 20,2%, от болезней органов дыхания - 29, или 9,1%, и от несчастных случаев, отравлений и травм - 11, или 3,5%.

В январе 2018 года коэффициент младенческой смертности составил 9,53 случаев на тысячу родившихся. В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, число зарегистрированных прибывших в страну мигрантов в январе по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 9,2% и составило 1360 человек, число выбывших из страны мигрантов увеличилось на 34,9% и составило 2258 человек, сальдо миграции составило минус 898 человек.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. В частности, доля прибывших из стран СНГ составила 78,1%, доля выбывших в страны СНГ - 86,7%. Удельный вес межрегиональных мигрантов составил 33,3% от общего числа внутренних мигрантов страны. Положительное сальдо межрегиональной миграции наблюдалось в регионах и составило: по Астане - 1058 человек, по Алматы - 3549, по Акмолинской области - 157, по Мангистауской области - 26 человек.





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