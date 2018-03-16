Алматинец протаранил грузовой автомобиль, госпитализирован мужчина
Как выяснилось позже, водитель легкового автомобиля находился в сильном алкогольном опьянении.
Фото : inform.kz 16 марта 2018, 08:21
Столкновение легкового и грузового автомобилей произошло ночью в Алматы, передает МИА «Казинформ».
ДТП произошло на улице Таттибекова. Грузовой автомобиль Hyunday стоял припаркованный в северном направлении, в него на полном ходу врезается легковой автомобиль. От сильного удара Hyunday развернуло, и автотранспорт по инерции врезался в дерево.
В результате ДТП пострадал пассажир, находившийся в кабине транспорта для грузоперевозок.
Как выяснилось позже, водитель легкового автомобиля находился в сильном алкогольном опьянении.
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