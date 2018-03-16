В Антарктиде птицы "обокрали" латвийских исследователей
По словам ученых, эти птицы перемещают или вовсе уносят технику для исследований.
Фото : © Fotolia / giv5816 марта 2018, 08:28
В Антарктиде птицы обокрали исследователей из Латвии, сообщает РИА Новости.
Как сообщают члены экспедиции, птицы, в том числе и пингвины, зачастую наблюдают за деятельностью геологов, однако особые проблемы доставляют южнополярные поморники. По словам ученых, эти птицы перемещают или вовсе уносят технику для исследований.
Несмотря на это, латвийские геологи продолжают свою работу, собирая необходимые образцы для проведения дальнейших анализов после экспедиции.
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