ФК «Спортинг» вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Своего соперника по 1/4 финала «Спортинг» узнает по итогам жеребьевки, которая состоится в пятницу, 16 марта.

Португальский «Спортинг» в драматичном противостоянии оказался сильнее чешской «Виктории» (Пльзень) и стал четвертьфиналистом Лиги Европы, сообщает Sports.kz.

В первой игре португальцы дома победили — 2:0. Основное время ответного матча в Чехии завершилось с таким же счетом, но уже в пользу «Виктории» — дубль оформил Марек Бакош (6-я и 65-я минуты). На 90-й минуте «Спортинг» получил право на пенальти, однако Бас Дост не реализовал его. И все-таки лиссабонской команде удалось забить — на 105-й минуте результативным ударом отметился Родриго Батталья.

Своего соперника по 1/4 финала «Спортинг» узнает по итогам жеребьевки, которая состоится в пятницу, 16 марта.

Напомним, «Спортинг» был соперником «Астаны» по 1/16 финала. Первый матч в Казахстане завершился победой португальцев — 3:1 (у «Астаны» отличился Марин Томасов), ответный в Португалии — вничью — 3:3 (Марин Томасов, Патрик Твумаси, Дмитрий Шомко).