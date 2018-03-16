Стали известны подробности дела о замерзшем мужчине в Павлодаре

Тело погибшего 38-летнего Евгения Ильина обнаружили 16 декабря, примерно в 12.50, прохожие. Известно, что бездомным он не был.

За ненадлежащее расследование дела о замерзшем насмерть павлодарце, который упал в яму, могут наказать сотрудника ДВД и прокуратуры, сообщает МИА «Казинформ».

Отмечается, что дело по факту обнаружения тела мужчины в яме 16 декабря 2017 года расследовалось УВД города по части 1 статьи 279 УК РК (нарушение правил и требований нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности).

«Без проведения необходимых следственных действий 30 января 2018 года органом принято решение о прерывании срока досудебного расследования в связи с неустановлением лица, совершившего уголовное правонарушение. Данное постановление прокуратурой 7 марта отменено, дано соответствующее указание и назначен процессуальный прокурор. За допущенную волокиту и принятие незаконного процессуального решения в отношении следователя возбуждено дисциплинарное производство», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, надзиравший за делом сотрудник прокуратуры Павлодара наказан.

«Ход расследования взят на контроль прокурора области», - подчеркнули в ведомстве.

Происшествие случилось в Павлодаре по улице Камзина, напротив дома №106. Как сообщали в полиции, «тело мужчины находилось в яме глубиной 2,5 метра». Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы «смерть наступила в результате общего переохлаждения организма».

Тело погибшего 38-летнего Евгения Ильина обнаружили 16 декабря, примерно в 12.50, прохожие. Известно, что бездомным он не был.





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