Этноday «Мәңгілік әуені», посвященный творчеству Акана серэ прошел в Акмолинской области

Музеем литературы и искусства организована выставка музыкальных инструментов певцов-импровизаторов Укили Ыбырая, Биржан сала, Акана сері, Балуана Шолака, а также личных вещей Акана сері.

В Акмолинской области состоялся Этноday «Мәңгілік әуені», посвященный 175 летию акына-импровизатора Акана серэ Корамсаулы передает zakon.kz со ссылкой на областное управление внутренней политики.

В ауле им. Акана серэ делегации ученых, исследователей и общественности Акмолинской и Северо-Казахстанской областей почтили память акына, поделились опытом и материалами по изучению творчества Акана серэ.

Одним из ярких событий дня стало участие в мероприятии внучки Актокты – возлюбленной поэта, Орынбасар Токеновой, которая рассказала историю любви Акана серэ и Актокты. Так, одним из символов любви стал перстень, подаренный Актокты Аканом серэ, копия которого сегодня хранится в областном музее.

Далее в Казахском музыкально-драматическом театре им. Ш.Хусаинова состоялся показ краткометражного фильма «Ақан серінің адалбақаны», спектакль «Ақан сері - Ақтоқты», написанный по мотивам произведения писателя Г. Мусрепова в 1941 году.

В областной библиотеке им. М. Жумабаева многочисленные почитатели таланта акына ознакомились с книжной выставкой, посвященной творчеству акына.

Великие произведения Акана серэ прозвучали в исполнении творческих коллективов областной филармонии им.Укили Ыбрая: «Балкадиша», ставшая символом любви, песня «Кулагер», как олицетворение верности и преданности, «Манмангер», «Макпал», «Кокжендет», «Сырымбет» и другие, занявшие достойное место среди музыкальных сокровищ песенного творчества.

Музеем литературы и искусства организована выставка музыкальных инструментов певцов-импровизаторов Укили Ыбырая, Биржан сала, Акана сері, Балуана Шолака, а также личных вещей Акана сері.

Завершился Этноday дефиле старинных казахских серебряных украшений и костюмов в областном историко-краеведческом музее.

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