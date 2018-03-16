Н.Нигматулин встретился со спикерами парламента Чехии

Развитие всесторонних и взаимовыгодных отношений с Чехией - одно из приоритетных направлений внешней политики Казахстана в регионе Центральной и Восточной Европы.

Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин в ходе своего официального визита в Чешскую Республику провел переговоры с руководителями палат парламента Чехии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

В ходе встречи с председателем палаты депутатов Радеком Вондрачеком спикер мажилиса поздравил своего чешского коллегу с отмечаемым в этом году 25-летием создания палаты и подчеркнул важность межпарламентского диалога в целях углубления долгосрочного партнерства между Казахстаном и Чехией.

Как отметил Н.Нигматулин, развитие всесторонних и взаимовыгодных отношений с Чехией - одно из приоритетных направлений внешней политики Казахстана в регионе Центральной и Восточной Европы.

По словам спикера мажилиса, важным событием стало включение Казахстана в список 12-ти приоритетных торговых партнеров Чехии. Среди перспективных направлений – машиностроение, сельское хозяйство, технологии, инновации. Актуальность данных направлений, как подчеркнул Н.Нигматулин, возрастает в связи с выполнением задач президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в т.ч. – повсеместному внедрению передовых цифровых технологий. При этом председатель мажилиса отметил практический интерес казахстанских парламентариев к принятому Чехией специальному Закону, регулирующему и поддерживающему исследования и инновации.

В ходе встречи Н.Нигматулин и Р.Вондрачек выразили заинтересованность в продолжении практики регулярных парламентских встреч на уровне профильных комитетов, занимающихся вопросами поддержки экономики, социальной политики и образования.

Также, по мнению председателя мажилиса, созданные на базе выставки ЭКСПО-2017 Международный центр по развитию зеленых технологий и инвестиционных проектов, Международный технопарк IT-стартапов могли бы стать площадкой для углубления и диверсификации казахстанско-чешского взаимодействия.

Собеседники обменялись мнениями и по вопросам международной повестки дня.

Н.Нигматулин акцентировал внимание на инициативах Казахстана и президента Нурсултана Назарбаева, особенно в деле ядерного разоружения и нераспространения. Спикер мажилиса, поблагодарив Чехию за продвижение общих интересов на площадке ООН, выразил намерение нашей страны укреплять и далее взаимодействие с Чехией в двустороннем и многостороннем форматах путем координации усилий в различных международных структурах, взаимной поддержки инициатив и позиций.

В свою очередь Радек Вондрачек высоко оценил работу нашей страны в СБ ООН, подчеркнув при этом заинтересованность и Казахстана, и Чехии в сохранении стабильности и безопасности.

Тема углубления сотрудничества в интересах народов двух государств была продолжена и в ходе встречи Н.Нигматулина с председателем сената парламента Чехии Миланом Штехом.

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