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Сестру саудовского наследного принца подозревают в избиении сантехника

Женщина заподозрила мастера в продаже СМИ фотографий интерьеров своего жилища и приказала телохранителям избить мужчину.

Фото : РИА Новости / Сергей Гунеев16 марта 2018, 09:33

Суд во Франции выдал ордер на арест сестры саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана по подозрению в насилии в отношении сантехника, пишет газета Point, передает РИА Новости.

Согласно жалобе, 42-летняя принцесса Хасса бинт Салман приказала своим телохранителям избить мужчину, когда в сентябре 2016 года он проводил ремонтные работы в ее парижской квартире. Сообщается, что женщина заподозрила мастера в продаже СМИ фотографий интерьеров своего жилища.

По информации издания, ордер на арест принцессы был выдан в Париже конце декабря.

Газета Parisien в свою очередь отмечает, что об инциденте стало известно незадолго до визита во Францию самого принца Мохаммеда бен Салмана, который, по данным дипломатических источников, может состояться в течение апреля.


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