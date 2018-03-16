Всемирный день защиты прав потребителей!

15 марта 2018 года в здании Акимата города Астаны состоялся торжественное собрание, посвященное ко дню Всемирного дня защиты прав потребителей.

Организаторами данного мероприятия являлись ОО «Общество защиты прав потребителей «Адилет» г. Астаны» и Департамент Комитета по регулированию естественных монополий защите конкуренции и прав потребителей г. Астаны. На данное мероприятие были приглашены потребители города, представители исполнительной власти, государственных, уполномоченных органов, судебных органов, министерств, представители субъектов бизнес и Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане.

В ходе проведения данного мероприятия были обсуждены вопросы направленных на защиту интересов потребителей и предпринимателей, по защите прав потребителей от недоброкачественных продукций ввозимые на территории Республики Казахстан, отдельно правоохранительным органам были даны рекомендации по недопущению фактов проведения незаконных проверок, деятельности субъектов частного предпринимательства и соблюдение требований законодательства Республики Казахстан.

По завершению мероприятия, за оказанное сотрудничество и для развития предпринимательской деятельности активным потребителям, а именно представителям в сфере услуг, торговли, здравоохранения, добросовестным предпринимателям были вручены грамоты и подарки.

Кабулова А.А.