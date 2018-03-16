ДКТРМ по городу Астане разъяснил порядок использования средств измерений при фиксации административных правонарушений

15 марта 2018 года Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по городу Астане провел семинар-совещание по разъяснению порядка использования средств измерений в административной практике.

Целью мероприятия является повышение правовой грамотности населения в сфере законодательства Республики Казахстан об обеспечении единства измерений, а также что необходимо предпринять для защиты своих прав при привлечении к административной ответственности на основании результатов измерений.

В первую очередь необходимо понимать, что административным правонарушением признается противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие физического или юридического лица, за которое Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность.

Согласно статье 802 Кодекса «Об административных правонарушениях», одним из поводов к возбуждению дела об административном правонарушении являются показания специальных автоматизированных измерительных средств, а также сертифицированных специальных контрольно-измерительных технических средств и приборов наблюдения, в том числе работающих в автоматическом режиме и фиксирующих совершение административного правонарушения в сфере автомобильного транспорта и безопасности дорожного движения посредством фото-, видеосъемки дорожной ситуации, определения скорости и направления движения транспортного средства, действий других участников дорожного движения.

Тем самым средства измерений используются для определения скорости движения транспортных средств, весовых параметров тяжеловесных автотранспортных средств, для определения состояния алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения и т.д.

Но, как и любые другие средства измерений, применяемые в сферах осуществления государственного метрологического контроля, данные средства измерений в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» подлежат поверке после утверждения их типа или метрологической аттестации и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений.

Более того, использование уполномоченными органами не поверенных средств измерений не только делает выявленные с помощью средств измерений правонарушения недействительным, уполномоченные органы сами несут административную ответственность за использование не поверенных средств измерений в соответствии со статьей 419 Кодекса «Об административных правонарушениях».

По итогам мероприятия, рекомендовано, при привлечении к административной ответственности на основании результата средств измерений, требовать сертификаты о поверке на данное средство измерения, обращать внимание на срок действия сертификата о поверке, сопоставлять тип и заводской номер средства измерения с указанным на сертификате о поверке типом и заводским номером, и если установится, что срок действия сертификата о поверке истек или вообще отсутствует сертификат, обращаться в территориальные Департаменты Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Наш адрес г. Астана, пр. Мәнгілік Ел, дом 11, здание «Эталонный центр», тел.: 750541, 750542, 750543, электронный адрес gosnadzor_astana@mail.ru.

Мукыжанов Г.Г.